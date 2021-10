De man die mede verdacht wordt van de moord op Peter R. de Vries heeft maandag in de rechtbank uitgebreid laten weten dat hij niets van de moord weet. Volgens hem moest hij iemand van Rotterdam naar Amsterdam rijden en terug. Er was hem niets bekend over de reden van die rit, vertelde Kamil E. Hij wordt verdacht van het besturen van de vluchtauto.