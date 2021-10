Frida Kahlo (1907-1954) is een van de populairste kunstenaars in de wereld. Voor haar geboortehuis in Mexico-stad staat elke dag een rij wachtenden van een paar honderd meter om binnen te mogen kijken. Haar beeltenis staat op mokken, sokken, mondkapjes, toilettassen en andere snuisterijen. Wat maakt haar zo aantrekkelijk?