Veel bedrijven hebben afrekening coronasteun nog niet aangevraagd

Zo’n 55.000 bedrijven hebben nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode loonsteun, die was bedoeld om hen de coronacrisis door te helpen. Uitkeringsinstantie UWV waarschuwt dat ze nog maar twee weken, dus tot eind deze maand, hebben om dit te regelen. „Werkgevers moeten nu echt in actie komen, want wie geen aanvraag voor een definitieve berekening indient moet straks het hele voorschot terugbetalen”, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps.