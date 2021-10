Het aandeel Philips werd maandag lager gezet op de Amsterdamse beurs na publicatie van de resultaten. Het zorgtechnologiebedrijf had het afgelopen kwartaal last van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast kampt het concern nog steeds met een grote terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur.