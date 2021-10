Taliban akkoord met hervatting vaccinaties tegen polio

De Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan, hebben volgens de Verenigde Naties ingestemd met de hervatting van de vaccinatiecampagne tegen polio. De campagne start 9 november in heel het land. Het is voor het eerst in meer dan drie jaar tijd dat wordt geprobeerd alle kinderen in te enten. De jonge doelgroep omvat ook 3,3 miljoen kinderen die bij de eerdere pogingen niet konden worden bereikt, vooral door toedoen van Talibanstrijders.