Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar de resultaten van AEX-bedrijf Philips. Het zorgtechnologiebedrijf had het afgelopen kwartaal last van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast kampt het concern nog steeds met een grote terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur.