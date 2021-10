Nikkei daalt na tegenvallende groei Chinese economie

De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht lager gesloten. Ook elders in de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten overwegend omlaag. Beleggers grepen een tegenvallende groei van de Chinese economie aan om wat winst te nemen na de recente sterke rally. Meevallende winkelverkopen in China hielden de verliezen beperkt. Ook namen de zorgen over de in geldnood verkerende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande wat af na geruststellende woorden van de Chinese centrale bank.