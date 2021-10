Chiptekort remt verkoop elektrische tandenborstels bij Philips

Philips heeft het afgelopen kwartaal last gehad van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Zo heeft het zorgtechnologiebedrijf te stellen met het chiptekort, waardoor Philips onder meer niet zoveel elektrische tandenborstels kon verkopen als waar vraag naar was. Ook kampt het bedrijf nog steeds met een grote terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur. De omzet van Philips daalde in het derde kwartaal en de onderneming heeft de verwachtingen voor het hele boekjaar naar beneden bijgesteld.