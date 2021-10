Alex Saab Morán, een Colombiaanse zakenman die een belangrijke rol zou spelen binnen de financiering van het regime van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro, is niet van plan samen te gaan werken met de Verenigde Staten. Hij schrijft dat in een brief die zijn vrouw voorlas op een protestbijeenkomst in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, een dag nadat hij door Kaapverdië aan de VS werd uitgeleverd.