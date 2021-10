Bij de cijferupdate van zorgtechnologieconcern Philips later op de maandag zal de aandacht onder meer uitgaan naar de kwestie rond de slaapapneu-apparaten, waarin schuim zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Daarnaast is het de vraag of en hoe Philips in staat is om problemen in de toeleveringsketen aan te kunnen.