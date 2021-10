De raadsfracties in het Groningse Westerwolde willen dat in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel niet meer dan 2000 mensen worden opgevangen. Omdat die afspraak volgens de zeven fractievoorzitters consequent niet wordt nagekomen door het Rijk, en het azc overvol zit, is er maandagavond een extra raadvergadering.