De winst kan in veel bedrijfssectoren onder druk komen te staan vanwege de gestegen energieprijzen, constateert ABN AMRO in een rapport. De combinatie van gestegen energietarieven en dunne marges betekent volgens de bank dat de winst in veel sectoren „weggevaagd” kan worden. Daardoor zullen ondernemingen ook prijsverhogingen gaan doorberekenen aan de consument, verwacht de bank.