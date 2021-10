In een bos circa 80 kilometer ten zuidoosten van Frankfurt is zondag een helikopter neergestort. Daarbij zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker drie doden gevallen. Over de oorzaak, de herkomst en het aantal inzittenden staat nog niets vast. Het terrein waar de brokstukken verspreid liggen is „deprimerend en enorm”, aldus de plaatselijke politie.