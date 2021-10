De Koninklijke Marechaussee heeft het op Schiphol erg druk met mensen die voor hun reis een nooddocument nodig hebben omdat hun paspoort niet meer geldig is of omdat ze er geen bij zich hebben. Volgens een woordvoerster is het zondag heel druk op de luchthaven „en dat zien we daar ook terug”. Als het bij die afdeling druk is levert dat, zo zegt ze, ook extra vertraging op.