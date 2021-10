Opnieuw zijn in Rusland veel doden gevallen door het drinken van illegaal gestookte drank met het zeer giftige methanol. Volgens persbureau Tass kostte dat in Jekaterinenburg tot dusver zeker achttien mensen het leven. De flessen met de potentieel dodelijke inhoud zijn afgelopen week verkocht op een markt in de Oeral-stad. De politie heeft twee verdachten gearresteerd.