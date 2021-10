De Franse president Macron heeft het bloedig neerslaan van een groot nachtelijk protest van Algerijnen, zestig jaar terug in Parijs, veroordeeld als „onvergeeflijke misdaden van de republiek”. Op 17 oktober 1961 was Algerije nog integraal deel van Frankrijk. Algerijnen in en rond Parijs die onafhankelijkheid wilden, trokken in de avond van 17 oktober naar het centrum om te betogen.