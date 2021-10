De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen een bende cocaïnesmokkelaars opgerold die werd geleid door een 60-jarige Nederlander. Hij is in Mijas, 20 kilometer ten zuidwesten van Málaga, gearresteerd. In het lange onderzoek naar deze drugssmokkelaars zijn meer aanhoudingen verricht. De bende bestond verder onder anderen uit een Zweed, Nederlanders van Turkse komaf en personen uit Latijns-Amerika.