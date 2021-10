Op de top van het zuidoost-Aziatische samenwerkingsverband ASEAN is de juntaleider van Myanmar niet langer welkom. ASEAN-ministers van Buitenlandse Zaken zijn in spoedzitting in Brunei bijeengekomen en hebben besloten couppleger Min Aung Hlaing uit te sluiten van de top die 26 tot 28 oktober wordt gehouden.