Politie Calabrië verricht arrestaties na vondst lekkernij maffia

De Italiaanse politie heeft tijdens een actie tegen drugscriminaliteit in het zuidelijke Calabrië drie mensen gearresteerd na te zijn gestuit op voedsel dat de misdadigersbende ’Ndrangheta verrukkelijk vindt. De politie trof bij een huiszoeking een grote partij diepgevroren slaapmuizenvlees, aan. De agenten wisten meteen dat ze op connecties van de ’Ndrangheta waren gestuit want in de bende wordt deze beschermde diersoort niet enkel als lekkernij gezien, maar ook bij verzoeningsbijeenkomsten tussen verscheidene families van de clan als feestmaal opgediend.