Een 4-jarig jongetje in het Gelderse Ammerzoden, dat vrijdagmiddag als vermist was opgegeven, is later die dag teruggevonden in een zwembad op het terrein van zijn eigen woning aan de Voorstraat. „We hebben direct de hulpverlening opgestart en hem naar het ziekenhuis vervoerd. Daar bleek dat hij was overleden”, aldus een politiewoordvoerder.