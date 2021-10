Waar is hij?! Lichte paniek. M’n mobiel, waar is m’n mobiel? Ik doorzoek m’n werktas. De laatste keer dat ik ’m had was op kantoor. Maar nee. Niks. In m’n la. Hij moet nog in m’n bureaula liggen, op kantoor. Zal ik teruggaan om hem op te halen? Toch maar niet. Een avondje zonder smartphone, dat moet toch wel lukken?