Een toestel van KLM dat vrijdagmiddag vanuit Amsterdam was vertrokken naar Calgary in Canada, is uit voorzorg geland in Glasgow in Schotland. Dat gebeurde omdat er in een van de keukentjes in het vliegtuig een brandlucht te ruiken was. „De lucht was afkomstig van een oven, die is inmiddels verwijderd”, aldus een woordvoerder van KLM.