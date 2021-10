Bitcoin stijgt richting 60.000 dollar

De bitcoin is vrijdag gestegen tot bijna 60.000 dollar, waarmee het hoogste niveau in maanden werd bereikt. De waarde van ’s werelds bekendste digitale munt krijgt steun van de hoop dat de Amerikaanse autoriteiten toestemming zullen geven aan de lancering van een zogeheten exchange-traded fund (ETF) op basis van de bitcoin. Een ETF, ook wel tracker genoemd, volgt de koers van een index, in dit geval de bitcoin. Daardoor zou de cryptomunt voor meer beleggers bereikbaar worden.