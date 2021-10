Het aantal mensen dat online aankopen doet, groeit gestaag. Parallel aan het onlineaankoop-gedrag groeit ook het aantal klachten over de aanschaf via het wereldwijde web, vooral over levertijden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek onder 6000 mensen van 12 jaar en ouder in de periode april tot juli dit jaar.