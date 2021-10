De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met forse winsten de handel uitgegaan. De brede graadmeter S&P 500 maakte de grootste sprong in zeven maanden tijd, na goed ontvangen kwartaalberichten van grote banken. De financieel dienstverleners boekten hogere winsten dan analisten hadden gedacht, wat wordt gezien als positief teken voor het economisch herstel na de coronacrisis.