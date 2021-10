Het treinverkeer op het traject tussen Schiphol en Leiden is weer beperkt opgestart, meldt spoorbeheerder ProRail donderdag rond 22.00 uur. Vanwege een kapotte bovenleiding bij Sassenheim reden er enkele uren geen treinen. Ook de bovenleiding op een naastgelegen spoor is defect, die wordt in de nacht van donderdag op vrijdag hersteld, laat de spoorbeheerder weten.