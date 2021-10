Demissionair premier Mark Rutte is fors in aanvaring gekomen met zijn Sloveense collega Janez Janša. Rutte liet donderdag een „totaal ongepaste en smakeloze tweet” van Janša over Nederlandse Europarlementariërs niet over zijn kant gaan en ontbood de Sloveense ambassadeur. Janša vuurde vervolgens terug op Twitter.