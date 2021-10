Rapport: hulpverlening faalde bij doodgeschoten 14-jarig meisje

De hulpverlening heeft gefaald bij het beschermen van een 14-jarig Amsterdams meisje, dat in december 2020 door haar vader werd doodgeschoten, waarna de vader zichzelf ombracht. Dat staat donderdag in het onderzoeksrapport Onmacht, dat is uitgevoerd in opdracht van Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en wethouder Simone Kukenheim (Jeugd en Zorg). Corinne Dettmeijer-Vermeulen, voormalig kinderrechter en Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, onderzocht negentien maanden hulpverlening door elf instanties tussen tussen mei 2019 en 28 december 2020, de dag dat het meisje werd doodgeschoten.