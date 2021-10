De Oranjes zijn hervormd, gereformeerd. Dat is de officiële lijn. Dat wordt ook vastgelegd bij huwelijken. Toch is de invloed van de Lutherse Kerk altijd groot geweest in de familie, zo laat een expositie in Amsterdam zien. „Koningin Emma, prins Hendrik, prins Bernhard en prins Claus kwamen allemaal uit de Lutherse Kerk.”