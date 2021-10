Ministerie wil opheldering Marokko over beschuldiging spionage

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Marokko om opheldering gevraagd over de beschuldiging dat de Marokkaanse journalist en activist Omar Radi voor Nederland zou hebben gespioneerd. „Het kabinet verwerpt de beschuldigingen met betrekking tot spionage en deze boodschap is direct hoog ambtelijk overgebracht aan de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag”, schrijft demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer.