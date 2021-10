Verboden chemische stoffen gevonden in Friese mussen en eieren

Ringmussen die in Friesland leven blijken diverse chemische stoffen bij zich te dragen, waaronder vijf middelen die al jaren zijn verboden in Nederland. Onderzoeksbureau CLM signaleert dat in een studie die voor het belangrijkste deel is betaald door de provincie Friesland. De onderzoekers analyseerden 12 mussen en 36 niet uitgekomen eieren op honderden stoffen. Ze vonden er in totaal vijftien, waaronder diverse bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen.