Rutte wil zakelijke belangen nieuwe bewindslieden niet openbaren

Demissionair premier Mark Rutte is niet van plan om de zakelijke en financiële belangen van toekomstige bewindspersonen openbaar te maken. Hij vindt dat een veel te ver gaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van nieuwe, aantredende ministers en staatssecretarissen, zei hij tijdens een debat over de begroting van Algemene Zaken. Het is in zijn ogen voldoende dat aan de Tweede Kamer wordt gemeld dát betrokkenen afstand hebben gedaan van hun belangen of die op afstand hebben geplaatst, zodat ze geen invloed meer kunnen uitoefenen.