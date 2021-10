Het ministerie van Volksgezondheid gaat aangifte doen omdat er online wordt gehandeld in QR-codes voor de app CoronaCheck. Dat bevestigt het ministerie naar aanleiding van een bericht van de NOS. De gedeelde QR-codes worden sinds afgelopen weekeinde geblokkeerd, zodat niemand er meer gebruik van kan maken. De site waar de codes werden gedeeld is inmiddels offline, maar het ministerie zegt meer sites in het vizier te hebben.