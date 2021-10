Rotterdam door grens van 100.000 positieve tests

Rotterdam is donderdag door de grens van 100.000 positieve tests gegaan, als tweede gemeente in Nederland. Sinds het begin van de epidemie in februari vorig jaar zijn in de Maasstad 100.144 coronagevallen bevestigd. In de afgelopen dag zijn er 168 positieve tests in de gemeente bijgekomen. Het betekent dat ongeveer één op de zes Rotterdammers het coronavirus heeft opgelopen. Het werkelijke aantal besmettingen zal hoger liggen, zoals overal in het land.