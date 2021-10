Koning Willem-Alexander heeft donderdag de eerste bio-lng-installatie (vloeibaar gemaakt aardgas) in Nederland in gebruik genomen. De koning verrichtte de openingshandeling met een druk op de knop. De nieuwe installatie produceert naar verwachting zo’n 3,4 kiloton bio-lng per jaar. Dit is genoeg voor 13 miljoen kilometers met een gemiddelde vrachtwagen.