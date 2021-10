De Wereldbank zal zich ervoor blijven inzetten dat ontwikkelingslanden hun bedrijfsklimaat verbeteren en zich zo aantrekkelijker maken voor investeringen. Dat heeft Wereldbank-president David Malpass maandag laten weten naar aanleiding van de ophef over de zogeheten Doing Business-rapportages, waardoor topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in opspraak is geraakt.