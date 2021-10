Poch en Grapperhaus bereiken overeenstemming over tegemoetkoming

De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch en demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus zijn het eens geworden over een financiële tegemoetkoming voor de onterechte gevangenschap van Poch in Argentinië. Het gaat om een tegemoetkoming voor een deel van de door hem geleden schade en nog te lijden schade op humanitaire gronden, schrijft de minister in een korte brief aan de Tweede Kamer. De hoogte van het bedrag wordt niet bekendgemaakt. De partijen hebben afgesproken de inhoud vertrouwelijk te behandelen, aldus de minister.