„Er moet nog heel veel gebeuren”, zei Gert-Jan Segers (CU) na afloop van de formatieonderhandelingen maandagmiddag. „En daar gaan we mee aan de slag.” Hij reageerde daarmee op de vraag of hij optimistisch is over de snelheid van de formatie. De partijleider schoof samen met demissionair premier Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) aan bij de informateurs om verder te praten over de formatie.