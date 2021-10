Voor het Europese Jaar voor de Jeugd in 2022 kunnen 60.000, waaronder Nederlandse, jongeren gratis per trein door Europa reizen. Ze kunnen zich daarvoor per direct aanmelden bij de Europese Commissie. De uitverkoren deelnemers, die wel wat vragen over de EU moeten beantwoorden, kunnen vanaf maart volgend jaar tot maximaal dertig dagen lang met de gratis treinpas „hun horizon verbreden en andere Europeanen ontmoeten”, aldus de commissie.