De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft negen zwaar verwaarloosde honden van een bedrijventerrein in Dronten gehaald. De dieren waren ernstig vermagerd en hadden geen drinkwater. In juli haalde LID ook al acht honden van hetzelfde terrein in Dronten. De politie zoekt naar de eigenaar van de beesten.