Rusland wil vanaf volgend jaar of vanaf 2023 het hele jaar door gebruikmaken van de Noordelijke Zeeroute. Die scheepvaartroute wordt het hele jaar door toegankelijk door het smelten van ijs op de Noordpool. Nu wordt er vanwege de dikke ijslaag in de winter nog geen gebruik van gemaakt. De Russen hebben flink geïnvesteerd in infrastructuur om de handelsroute te ontwikkelen.