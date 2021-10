Tussen de tien en twintig gewapende mannen zijn in de nacht van zondag op maandag een schip in de haven van Duinkerken binnengedrongen en hebben de bemanningsleden enige tijd gegijzeld. Het schip lag er sinds 2 oktober, nadat er door de douane 1100 kilo cocaïne was aangetroffen. De opvarenden werden toen aangehouden en een nieuwe bemanning was aan boord gegaan van het onder Liberiaanse vlag varende vrachtschip de Trudy.