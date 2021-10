ArcelorMittal en Shell bovenaan in vlakke AEX

Staalfabrikant ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell waren maandag de sterkste stijgers in een vrijwel vlakke AEX-index. De twee bedrijven profiteerden van de gestegen prijzen voor grondstoffen en olie. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van het cijferseizoen, dat later deze week van start gaat. In de Verenigde Staten komen grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup later in de week met resultaten.