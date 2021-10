Burgemeester Scherpenzeel voelde zich onveilig bij baas provincie

Waarnemend burgemeester Eppie Klein (SGP) van Scherpenzeel heeft de houding van de Gelderse commissaris van de Koning John Berends tegenover hem als „zeer onaangenaam” ervaren. Klein voelde zich niet meer veilig om een openhartig gesprek met de commissaris te voeren over de door de provincie gewenste herindeling van de gemeente. Berends ontsloeg Klein donderdag abrupt omdat deze niet zuiver gehandeld zou hebben en „verstrikt was geraakt in zijn eigen tegenstrijdige verklaringen.”