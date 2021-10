De Nederlandse overheid maakt nieuwe projecten in de fossiele industrie in het buitenland mogelijk door ze te verzekeren. Dat verergert de klimaatcrisis, zeggen milieu- en mensenrechtenorganisaties Milieudefensie, Both ENDS en Oil Change International. De organisaties roepen overheden op om alle publieke financiële steun aan nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten stop te zetten.