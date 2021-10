Het slachtoffer dat overleed door het verkeersongeluk tussen twee auto’s zondag bij Sneek (Friesland) is een 70-jarige man uit Bolsward, meldt de politie. Zijn bijrijder, een 71-jarige vrouw uit Den Dolder, raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. Het is nog onbekend hoe de twee voertuigen op elkaar zijn gebotst.