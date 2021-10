Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken maandag vooral uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen. In de Verenigde Staten komen onder meer de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup deze week met resultaten. In Amsterdam geven onder andere maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, navigatiedienstverlener TomTom en toeleverancier aan apotheken Fagron later in de week een kijkje in de boeken.