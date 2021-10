Op de aandelenbeurs in Tokio werd maandag de opmars voortgezet. Een scherpe daling van de waarde van de Japanse yen zorgde voor stevige winsten bij de grote exportbedrijven. Een flinke afname van het aantal coronabesmettingen in het land tot het laagste niveau in bijna een jaar tijd zorgde eveneens voor optimisme bij beleggers. Daarnaast verwerkten beleggers nog het tegenvallende Amerikaanse rapport van afgelopen vrijdag.