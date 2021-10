FNV dreigt met stakingen op Schiphol. De vakbond vindt dat de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de afhandeling structureel moeten worden verbeterd. Directe aanleiding voor de brief die de FNV naar Schiphol, afhandelingsbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gestuurd, is de in de ogen van de bond problematisch verlopen zomer.