De raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt snel met een conclusie over de in opspraak geraakte topvrouw van het IMF Kristalina Georgieva. De raad van bestuur kwam zondag bijeen en heeft naar zeggen „aanzienlijke vooruitgang” geboekt in de beoordeling van de zaak. Georgieva zou volgens een advocatenkantoor toen ze bij de Wereldbank werkte gegevens hebben gemanipuleerd ten gunste van China.